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انتقالي حضرموت يدين استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين في ميفع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

الخليج 365 - المكـلا

ادانت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي في محافظة حضرموت في بيان صادر عنها اليوم عمليات القمع واستخدام الرصاص ضد المتظاهرين في مديرية ميفع.

 

وفيما يلي ننشر نص البيان:

تابعت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ، بقلق بالغ وحزن عميق أنباء الحادث الدموي المؤسف ، الذي وقع صباح الثلاثاء بمنطقة ميفعة بمديرية بروم ، على خلفية المظاهرات المطلبية لأبناء المنطقة ، والذي أودى بحياة أحد المتظاهرين ، وجرح عدد آخر منهم.

 

لقد عبرنا في انتقالي حضرموت مرارا وتكرارا عن رفضنا المطلق لاستخدام القوة والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين ، وأكدنا على ضرورة احترام حق الناس في التعبير السلمي عن معاناتهم ، ونحن اليوم نجدد التعبير عن ذلك الموقف الرافض والمندد باستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين ، ونحمل السلطة المحلية ،عما آلت إليه الأوضاع المعيشية للمواطنين ،ومن تردي في مستوى الخدمات ، وهو ما يدفع بالمواطنين للنزول لقطع الطرقات وارتكاب المخالفات، وعدم الالتزام بسلمية المظاهرات ، وكان حريا بالسلطة المحلية وأجهزتها الأمنية أن تقدر مايقاسيه المواطنون من معاناة وتلتزم بأقصى درجات ضبط النفس ، وتحدد لجنودها آليات التعامل مع المتظاهربن الغاضبين بقواعد اشتباك صارمة ، لايلجؤون معها لإطلاق النار إلا عند تيقنهم من وجود تهديد حقيقي لحياتهم.

 

وفي الوقت نفسه نهيب بمواطني المحافظة وندعوهم لتوخي الحيطة والحذر من الدعوات المشبوهة للتظاهر ، التي يطلقها أفراد وجماعات وكيانات ، لا تريد الخير لحضرموت ، ولا يهمها ارتفاع الأسعار ، ولاتأبه لمعانات الناس ، من تردي الخدمات ، بقدر ماتسعى لتحقيق مآربها وأهدافها التآمرية في زعزعة الأمن والاستقرار ، وتفتيت النخبة الحضرمية ، وبالتالي عودة الجماعات الإرهابية.

 

لذلك، فنحن نرى أن هذه الجماعات والكيانات المحرضة هي من ينبغي تحميلها المسؤولية وتجريمها في الدرجة الأولى ، ولا نعفي الأجهزة الأمنية من مسؤولية التقصير في ملاحقة هؤلاء المخربين ، وحماية المتظاهرين السلميين.

 

كما ندعو السلطة المحلية إلى المسارعة في إجراء تحقيق شفاف ونزيه في أحداث اليوم المأسوية ، وإعلان نتيجته في أقرب وقت ممكن ، ومحاسبة المسؤولين عنه ، وتحمل مسؤوليتها تجاه أسرة الشهيد والتكفل بعلاج الجرحى.

 

غفر الله للشهيد وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة ، وألهم أهله الصبر والسلوان ، والشفاء العاجل للجرحى

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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