شكرا لبحثكم عن خبر ستة شبان يمنيين يعثرون على كنز قيمته نصف مليون ريال سعودي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية،الاثنين، بان ستة شبان يمنيين عثروا على كنز قيمته نصف مليون ريال سعودي.

وذكرت المصادر إن ثلاثة شبان عثروا على 11 كيلو جرام من العنبر خلال رحلة تنزه على أحد شواطيء مديرية ذوباب، محافظة تعز، لينضم اليهم ثلاثة آخرين، ورابع أسموه بـ"المحكم"، ليصبح جميعهم سبعة.

وبينت المصادر بأن سعر الكيلو الواحد من مادة العنبر تبلغ 45 ألف ريال سعودي، بمبلغ إجمالي هو 495 ألف ريال سعودي.

وأشاروا الى أنه تم توزيع المبلغ فيما بينهم السبعة بمبلغ 15 مليون ريال يمني.

وأثار العثور على الكنز العائم فرحة كبيرة لدى الشبان والاهالي.