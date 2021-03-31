شكرا لبحثكم عن خبر بعد ان وصفها بالدجاجة بين الثعالب واتهامات “غير لائقة ” .. مذيعة قناة السعيدة ترد على داعية يمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ردت الاعلامية بقناةعلى إتهامات الداعية المثير للجدل عبداللهوقالت العبسي في منشور على صفحتها في فيسبوك: "الى فضيلة الشيخ والداعية الديني.. عبدالله العدينيسلام من الله وتحيات اليك..وبعدوصلتني أساءتك لي ولزملائي في احد منشوراتك فأحببت أن ارد عليك من منطلق قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن..إن بعض الظن إثم)صدق الله العظيم ..١_فأما قولك بأنني أسافر بدون محرم فقد افتريت علي فيه..إذ ما ادراك أنني اسافر لوحدي..وان كنت كذلك فهل يعني هذا أنني مباحة؟؟ وبذلك تكون قد دخلت في قوله تعالى(والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا) صدق الله العظيم

٢_وأما بوصفك لي بالدجاجة ولزملائي بالثعالب ...فقط لأننا نعمل كغيرنا بحثا عن لقمة العيش بالحلال بعيدا عن النزاعات السياسية والطائفية ونيتك الاساءة لأخلاقنا فقد دخلت بذلك في قوله تعالى(يا أيها الذين آمنوا لاتكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها)

٣_وأما عن سؤالك إن كان لدي أهل؟ وقصدك بها ان كانوا قد أحسنوا تربيتي وحافظوا علي ..فهذا يظهر من جوابي لك وردي على إساءتك

٤_وعن المال والشهرة لو كنت أبحث عنهما لوصلت لهما بأسهل الطرق ولما اضطررت لتخطي مصاعب عملي المرهق جسديا ونفسيا من أجل لقمة العيش بالحلال التي أعول بها أسرتي وبعض من الأيتام

لست هنا في موضع الدفاع عن نفسي وزملائي ..لكنني لا اريد أن أقيم عليك الحجة أمام الله يوم أن نلتقي بين يديه..لكوني احترمك بغض النظر عن أرائك التي قد اختلف معك في بعضها

وأخيرا قال تعالى:

( ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا)

وكان الداعية العديني قد هاجم الاعلامية ية مايا العبسي بسبب سفرها مع طاقم برنامجها طائر السعيدة قاذفا اياها بالدجاجه بين الثعالب .