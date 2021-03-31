شكرا لبحثكم عن خبر الأسماك تستعيد مرافق تابعة لها يسيطر عليها صامد سناح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - جمع ديوان عام وزارة الثروة السمكية لقاءاً بين وزير الثروة السمكية عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء سالم السقطري والعقيد صامد سناح قائد كتيبة الطوارئ والدعم الأمني بأمن العاصمة عدن بحضور د.هناء رشيد رئيس الهيئة العامة لابحاث علوم البحار والاحياء المائية

وخلال اللقاء الذي عقد الاربعاء نوقشت العديد من القضايا والامور المتعلقة الهيئة العامة لابحاث علوم البحار والاحياء المائية ومبانيها التي تحميها كتيبه الطوارئ والدعم الأمني ،

وأكد العقيد صامد ان مدير أمن العاصمة عدن اللواء مطهر الشعيبي واللواء شلال علي شايع مدير عام امن العاصمة عدن سابقاً وجها بتأمين الجزيرة وما فيها من ممتلكات خاصة وعامة والحفاظ على كل المباني والمساحات في الجزيره مؤكداً على استمرار تعزيز العمل المشترك بين أمن العاصمة عدن و وزارتي الثروة السمكية والزراعة وكذا وزارة التعليم الفني والتدريب المهني.

من جانبه اشاد الوزير سالم السقطري بالدور الكبير الذي قدمته كتيبة الطوارئ والدعم الأمني بأمن عدن بقيادة العقيد صامد المنصوب و تأمينها ممتلكات الوزارة وحماية هيئة علوم البحار وكذلك حماية الممتلكات الخاصة والعامة من العبث والنهب الممنهج في جزيرة العمال وغيرها من المرافق والمناطق في العاصمة عدن.