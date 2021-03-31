شكرا لبحثكم عن خبر إتلاف قمح مطحون يتبع برنامج الغذاء مخزن منذ عام في ميناء عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قامت الهيئة العامة للجودة والمواصفات بالتنسيق مع إدارة أمن ميناء عدن وحظور مسؤولين من وزارة التجارة والصناعة ؛ بإتلاف الكمية الأولى من أصل ألف طن من القمح التالف المخزن في الميناء ومنذ فترة طويلة لم يتم إخراجه وتوزيعه للفئات المجتمعية المستحقة.

أتى ذلك بعد أن كان مكتب المنظمة في صدد استكمال الإجراءات لإخراج القمح ومباشرة توزيعه للمجتمع المستهدف على أنه صالح للاستهلاك حد قول مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي بأنه على غير علم أو دراية بأن الكمية تالفة منذ أكثر من عام حسب ما تم فحصه والكشف عنه من قبل الهيئة المختصة.

وقال مسؤول الهيئة العامة للجودة والمواصفات بأن صحة وسلامة المواطنين تقع ضمن أولويات المهام الملقاة على عاتق الهيئة مؤكداً بحرص الهيئة المستمر والشديد بالكشف والفحص الدقيق والتأكد من سلامة كل الأغذية التجارية والمعونات الواردة والمواد الاستهلاكية قبل خروجها من أرصفة الميناء متخذة نهج الاعتراض القطعي على المساس بصحة الشعب

من جانبه أكد فكري رشاد المسؤول الأول بالهيئة العامة للجودة والمواصفات بأنه قد قام بتنسيق مسبق مع النائب العام لنيابة الأموال العامة وكذا وزارة التجارة و الصناعة بخصوص الكمية التي تم وسيتم إتلاف المتبقي منها.

هذا وقد أكد مدير أمن الميناء النقيب محسن السروري بأن إدارة الأمن المتمثلة باللواء الركن مطهر الشعيبي ستظل تحمل على عاتقها ركيزة العمل الأمني المتشعب والذي لايقتصر دوره بحماية المنشئات السيادية وتعزيز الأمن والإستقرار بل ينضوي تحت ركيزته إعانة ومساندة الجهات المختصة والوقوف بجانبها لتنفيذ الإجراءات القانونية حول مايصب لمصلحة الشعب والحفاظ على أمنه وسلامته.

وسيتم يوم غدا والأيام اللاحقة إتلاف ماتبقى من كمية القمح التالف التي كانت برنامج الغذاء العالمي في صدد المتابعة لإخراج ماتم تخزينه بشكل عشوائي ومهمل منذ أكثر من عام.