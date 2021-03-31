شكرا لبحثكم عن خبر انتحار شاب في القلوعة عدن وهذه هي الاسباب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اقدم رجل ثلاثيني على شنق نفسه مساء الثلاثاء، في عدن، (جنوبي اليمن)، على خلفية تردي الاوضاع المعيشية، بعد ان شكّل مستوى دخل الفرد هراجعا قياسيا بنسبة تجاوزت 400 بالمئة، بحسب مصادر اقتصادية.

وقالت مصادر محلية إن شابا يدعى سامر منصور (36 عاما)، انتحر شنقا داخل منزله في حي القلوعة، مديرية المعلا.

وبحسب المصادر، انتحر “منصور” بسبب ظروف معيشية صعبة يواجهها، مشيرة إلى انه “تميّز بسمعة طيبة بين اهالي الحي”.

وبحسب مصادر اقتصادية لـ”خبر”، تراجع متوسط دخل الفرد الواحد خلال الست سنوات الاخيرة من 350 دولارا امريكيا بسعر الصرف (230 ريالا يمنيا) إلى 80 دولارا بسعر الصرف (900 ريالا)، بنسبة تراجع تجاوزت 400 بالمئة، بالاضافة إلى انعدام معظم الخدمات الاساسية وتراجع أخرى.

وارتفعت اسعار المواد والغذائية والسلع منذ اواخر العام 2014م وحتى اللحظة بأكثر من 500 بالمئة.

ففي حين كان سعر كيس القمح يقارب 5000 آلاف ريال، أي ما يعادل 22 دولارا (سعر الدولار 230 ريالا)، قفز الى 24 ألفا بما يقارب 105 دولارات، ومثلها بقية السلع والاحتياجات الاساسية.

وتزايدت حالات الانتحار في مختلف المناطق اليمنية بشقيها (الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية والمحررة)، نتيجة الاوضاع المعيشية المتردية، وتوقف كلي لصرف المرتبات في مناطق الاولى، بينما شهدت الثانية عدم انتظام، علاوة على سياسة التجويع التي يعاني منها المواطن بشكل أو بآخر نتيحة استمرار انهيار الاقتصاد الوطني وغياب المعالجات والحلول البديلة.

وحذرت -مؤخرا- منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة، من مجاعة محتملة تهدد ملايين المواطنين، مطالبة دول العالم إلى تقديم المساعدات المادية والغدائية وغيرها.

واعتبر مراقبون ان مساعي المنظمات الاممية تُعد واحدة من طرق النهب المنظّم واستغلالها الجانب الانساني في البلاد، بعد ان ثبت تورطها بفساد متعددة الاوجه، وتسخيرها أكثر من 60 بالمئة من المنح والمساعدات المقدّمة عبرها لصالح طواقمها الادارية وموظفيها، فيما بقيتها يتم توزيعه بين الجهات المختصة الاشرافية بصنعاء وعدن ومواليها. مشيرين إلى أن “ما يحصل عليه المستفيد لا يتجاوز 20 بالمئة”.