شكرا لبحثكم عن خبر المركزي اليمني يستعد لصرف مرتب شهر للعسكريين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قالت مصادر عاملة في وزارة الدفاع واخرى في البنك المركزي اليمني ان اجتماعا سيعقد اليوم الاربعاء بين مسؤولين في الدائرة المالية والبنك لتحديد موعد صرف مرتب لقوات الجيش.

وقال المصدر ان الاجتماع الذي سيعقد في البنك المركزي سيناقش ترتيبات بدء الصرف واصدار الشيكات الخاصة بالصرف لعموم الوحدات.

المصدر قال للصحيفة انه من المتوقع الاتفاق على صرف مرتب لشهر واحد فقط لعموم وحدات الجيش حيث من المقرر ان يتم الصرف يوم الخميس او الاحد القادم.

واوضح المصدر ان اللقاء سيناقش الية صرف مرتبات الاشهر الباقية.