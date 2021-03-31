شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن: نقف مع مصر في سعيها لايجاد حل عادل لملف سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعربت الحكومة اليمنية عن تضامنها ووقوفها مع جمهورية مصر العربية في سعيها لإيجاد حل عادل لملف سد النهضة ودعم جهودها المخلصة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي.



وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقته وفقا وكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان الأمن المائي لمصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".. مؤكدة على أهمية عدم اتخاذ أية خطوات أُحادية تمس بمصالحها واستخداماتها المائية وبما يحفظ الحقوق المائية والاقتصادية لدول مصب نهر النيل ويحقق لدول حوض النيل التنمية والنمو الاقتصادي وفقاً لمبادئ القانون الدولي.