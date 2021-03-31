شكرا لبحثكم عن خبر اعلام مليشيات الحوثيين يهاجم مؤتمر صنعاء عقب نفي "ابو رأس" الشراكة معهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اثار حديث رئيس جناح المؤتمر في صنعاء صادق امين ابوراس ، غضب جماعة الحوثي بعد وصفها بسلطة الأمر الواقع.

وجاء حديث ابوراس في اجتماع عقدته مع قيادات المؤتمر المتواجدين بمناطق سيطرة الحوثي يوم الأحد الماضي ، وصف فيه سلطة الحوثي بأنها " سلطة أمر واقع".

ونفى ابوراس وجود أي شراكة بالسلطة مع جماعة الحوثي مؤكداً بأنها تدير كل مفاصل الدولة وحدها وان التحالف الذي اعلن معها سابقاً لتقاسم السلطة قد انتهى.

حديث ابوراس اثار غضب جماعة الحوثي التي وجهت إعلامها بالهجوم ضده ، رغم انه هاجم في خطابه إعلان المكتب السياسي من قبل قائد قوات حراس الجمهورية العميد طارق صالح مهدداً بفصل قيادات المؤتمر المنظمين للمكتب.

حيث هاجمت قناة " الهوية " التابعة لجماعة الحوثي ابوراس والقيادات المؤتمرية في صنعاء ، واعتبرت القناة في تقرير لها بأن مهاجمة ابوراس للمكتب الذي اعلنه طارق مهادن وغير جدي وقالت بأنهم يعملون على تبادل الأدوار.

مصادر إعلامية قالت بأن قيادات حوثية اجرت اتصالات مع يحيى الراعي وقيادات مؤتمرية تضمنت إساءات إلى رئيس مؤتمر صنعاء أبوراس وحزب المؤتمر ووصفهم بأنهم منافقين حسب وصفهم.

وأشارت المصادر إلى أن القيادي المؤتمري حسين حازب اقترح عقد اجتماع جديد لقيادات المؤتمر الأسبوع المقبل وإصدار بيان يلبي مطالب المليشيا الإجرامية.

مشيرة الى أن أبوراس رفض ذلك، ورد بأنه لم يقل أي خطأ وأن وزراء المؤتمر مجرد ديكور في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، ولا يملكون أي قرار.

*الرصيف برس