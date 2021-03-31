شكرا لبحثكم عن خبر قوات الجيش الوطني تفرض سيطرتها الكاملة على خط امداد الحوثيين في تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شنت قوات الجيش الثلاثاء، هجوما واسعاً على مواقع لجماعة الحوثي غربي محافظة تعز. وقال المركز الإعلامي للمحور في تعز، "إن وحدات الجيش الوطني شنت الهجوم على مواقع وثكنات الحوثي في منطقة المطاحن والحظين بجبهة مقبنة غرب تعز. مصادر عسكرية قالت إن الجيش تمكن من السيطرة الكاملة على خط إمداد الحوثي في قرية النشيفة، مشيرة إلى إن التحام جبهة قهبان مع جبهة حمير في مقبنة.

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