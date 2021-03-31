عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توثيق 14 ألف انتهاك حوثي بحق المدنيين في مأرب

الأربعاء 31 مارس 2021

الخليج 365

وثق تقرير حقوقي أكثر من 14 ألفا من الجرائم والانتهاكات، ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق المدنيين والممتلكات العامة والخاصة في محافظة مأرب، شرق اليمن، خلال الست سنوات الماضية.



ورصد التقرير الصادر عن مكتب حقوق الإنسان في محافظة مأرب 14 ألفاً و680 انتهاكاً، ارتكبتها ميليشيا الحوثي بالمحافظة، خلال الفترة من أغسطس 2014 وحتى ديسمبر 2020م.

وأوضح مدير مكتب حقوق الإنسان بمحافظة مأرب، عبد ربه جديع، أن تلك الانتهاكات تنوعت بين 12 نوعاً من الانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين والمنشآت العامة والخاصة في المحافظة.

وشملت الانتهاكات 615 حالة قتل عمد طالت مدنيين، منهم 146 مدنياً قتلوا بالألغام التي زرعتها الميليشيا في المحافظة و469 مدنياً قتلوا بالصواريخ والمقذوفات التي أطلقتها الميليشيا على الأحياء السكنية المكتظة بالسكان، بالإضافة إلى إصابة 1512 مدنياً، منهم 393 أصيبوا بالألغام، و1119 أصيبوا بالصواريخ والمقذوفات الحوثية المتنوعة.

109 حالات إخفاء قسري

ولفت إلى أن فريق الرصد الميداني التابع لمكتب حقوق الإنسان رصد خلال فترة إعداد التقرير 391 حالة اعتقال و109 حالات إخفاء قسري، بالإضافة إلى 43 حالة تعذيب في سجون الميليشيا في عدة محافظات، فضلاً عن تهجير ونزوح 8912 أسرة من عدة مديريات بمحافظة مأرب.

وكشف مدير مكتب حقوق الإنسان بمأرب، أن التقرير وثق 148 انتهاكاً طالت منشآت عامة أسفر عنها تدمير 39 منشأة عامة تدميراً كلياً، بالإضافة إلى تدمير 109 منشآت عامة تدميراً جزئياً، فضلاً عن توثيق 2322 انتهاكاً ارتكبتها الميليشيا الحوثية طالت منشآت خاصة في مأرب، نتج عنها تدمير كلي لـ 596 منشأة خاصة، وتضرر جزئي لـ (1726) منشأة خاصة أخرى، في عموم مديريات المحافظة.

وأشار إلى أن 26 حالة تفجير منشآت عامة وخاصة قامت بها ميليشيا الحوثي المتمردة في محافظة مأرب، منها تفجير مسجد في مديرية صرواح ومدرسة في آل صلاح بمديرية مجزر، وكذا تفجير 24 منزلاً لمواطنين في مديريات مجزر وصرواح، بالإضافة إلى توثيق (69) حالة اعتداء على منشآت ومرافق طبية، و16 حالة إعاقة ومنع وصول مساعدات إنسانية، و(7) حالات اعتداء على أعيان وأماكن أثرية وتاريخية في المحافظة.