عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السعودية تدعم اليمن.. منحة نفطية بـ 422 مليون دولار

الأربعاء 31 مارس 2021

الخليج 365

أكدت السعودية ، الثلاثاء، مواصلة دعمها لليمن للتخفيف من معاناة شعبه.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في اليمن، والتأييد الدولي للمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل.

وأكد الرئيس اليمني مجدداً دعم حكومته للمبادرة، مشيدا بحرص المملكة على تحقيق السلام الدائم في اليمن وإرساء الأمن والاستقرار فيه.

وفي هذا الصدد، أكد ولي العهد السعودي مواصلة المملكة وقوفها مع الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناة المواطنين.

وأعلن ولي العهد السعودي تقديم المملكة لمنحة مشتقات نفطية بمبلغ 422 مليون دولار من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية وكدعم للحكومة اليمنية لتقديم الخدمات للشعب اليمني الشقيق وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

ومن جانبه ثمن الرئيس اليمني هذا الدعم السخي من حكومة المملكة لدعم حكومته والشعب اليمني والتخفيف من معاناته.

واستعرض الجانبان، خلال الاتصال، مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة إلى مواجهة التحديات البيئية.

وأبدى الرئيس اليمني ترحيبه بهذه المبادرة، ومساندة اليمن للجهود كافة التي تبذلها المملكة في هذا الجانب.