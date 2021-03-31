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مأرب.. الصحة العالمية تسلم مكتب الصحة أدوية ومستلزمات طبية

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المنامة - ياسر ابراهيم - تسلم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب، الثلاثاء، كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية المقدمة من منظمة الصحة العالمية في إطار مشروع الاستجابة لجائحة كوفيد_19 في اليمن.

ونقلت وكالة سبأ، عن منسق المنظمة بمأرب الدكتور عبده ناشر قوله، "إن الكمية تتضمن أدوية ومستلزمات طبية، ومستلزمات حماية شخصية ومحاليل وريدية، وأصناف أخرى متعددة الأغراض خاصة بمكافحة الأوبئة".

وأشار إلى أن المنظمة زودت المحافظة مطلع الأسبوع الماضي بمختبر مركزي مكتمل التجهيزات، والذي سيتم تركيبه وتشغيله من قبل مكتب الصحة العامة بالمحافظة ليسهم بدوره في تلبية خدمات التشخيص المخبري لمختلف الأمراض والأوبئة.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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