مأرب.. الصحة العالمية تسلم مكتب الصحة أدوية ومستلزمات طبية

المنامة - ياسر ابراهيم - تسلم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب، الثلاثاء، كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية المقدمة من منظمة الصحة العالمية في إطار مشروع الاستجابة لجائحة كوفيد_19 في اليمن.

ونقلت وكالة سبأ، عن منسق المنظمة بمأرب الدكتور عبده ناشر قوله، "إن الكمية تتضمن أدوية ومستلزمات طبية، ومستلزمات حماية شخصية ومحاليل وريدية، وأصناف أخرى متعددة الأغراض خاصة بمكافحة الأوبئة".

وأشار إلى أن المنظمة زودت المحافظة مطلع الأسبوع الماضي بمختبر مركزي مكتمل التجهيزات، والذي سيتم تركيبه وتشغيله من قبل مكتب الصحة العامة بالمحافظة ليسهم بدوره في تلبية خدمات التشخيص المخبري لمختلف الأمراض والأوبئة.

