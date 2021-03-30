واشنطن تؤكد ضرورة الحل السياسي لإنهاء الحرب ببلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اعتبر وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، الانتهاكات المتواصلة لمليشيات الحوثي في مأرب أعمالا إجرامية.



الثلاثاء، لجأت المليشيا الانقلابية مجددا إلى استهداف الأحياء السكنية في مدينة مأرب اليمنية، بالصواريخ الباليستية في أحدث جريمة حوثية.

وقالت الحكومة اليمنية على لسان وزير الخارجية وشؤون المغتربين، خلال اللقاء مع المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركنج، الثلاثاء، إن جرائم مليشيا الحوثي تتواصل بقصف مخيمات النازحين والأحياء السكنية في مأرب، بحسب وكالة "سبأ" الرسمية.

وأضاف بن مبارك قائلا: "بالتزامن مع جهود المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار والتخفيف من الأزمة الإنسانية تستمر الأعمال الإجرامية للحوثيين تجاه مأرب وهو ما يتناقض مع ما تروج له المليشيات من مزاعم عن رغبتها بإنهاء الحرب".

وأكد الوزير أن الاستعداد للسلام يتطلب التخلي عن العنف واحترام حياة الناس الذين تتاجر المليشيات بمعاناتهم.

إلى ذلك، أكد المبعوث الأمريكي لليمن على ضرورة إيقاف الهجمات من أجل التقدم نحو الحل السياسي وإنهاء الحرب ومعالجة تبعات الأزمة الإنسانية في البلد.