مأرب.. مفتاح يناقش مع منظمة التكافل الدولية تدخلاتها الإنسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، مع وفد منظمة التكافل الدولية الفرنسية التدخلات الإنسانية الطارئة للمنظمة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمة لتغطية احتياجات النازحين خلال الفترة القادمة.



واستعرض الوكيل مستجدات الوضع الإنساني في المحافظة في ظل استمرار استهداف مليشيا الحوثي الانقلابية المتعمد لمخيمات النازحين في المحافظة متسببة بإغلاق أكثر من 27 مخيماً خلال العام الماضي وتهجير جماعي لعشرات الأسر النازحة من تلك المخيمات المستهدفة.

وأكد أن مليشيا الحوثي الإرهابية تتعمد تعميق المأساة الإنسانية لدى الشعب اليمني وتمارس الإرهاب والتنكيل بحق اليمنيين بشتى الوسائل والطرق في حين تواصل استثمارها لتلك المأساة التي تسببت بها في كل المحافل الدولية.

من جانبه أوضح رئيس وفد المنظمة حسام الدين راشد أن الهدف من الزيارة تقييم الوضع الإنساني في المحافظة ووضع خطة بأهم الاحتياجات الإنسانية الطارئة والملحة للنازحين وللمجتمع المضيف في المحافظة بما يسهم في التخفيف من معاناتهم.

وأشار إلى أن منظمة تكافل بدأت بإجراءات افتتاح مكتب دائم لها في محافظة مأرب بما يمكنها من ملامسة احتياجات النازحين من أرض الواقع ويحقق لها سرعة الاستجابة في كل تدخلاتها الطارئة في المحافظة.