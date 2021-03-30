وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأمريكي الى اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك مع المبعوث الامريكي لليمن تيم ليندركنج الجهود المستمرة لاحلال السلام في ضوء مباركة الحكومة اليمنية للمبادرة السعودية ولجهود المبعوث الأممي الهادفة للتوصل لسلام مستدام مبني على المرجعيات الثلاث.



وأشار وزير الخارجية الى الجرائم والانتهاكات المتواصلة لمليشيا الحوثي في مأرب وقصفها لمخيمات النازحين والاحياء السكنية في الوقت الذي يبذل المجتمع الدولي جهودا لوقف إطلاق النار والتخفيف من الازمة الإنسانية، وأكد ان هذه الأعمال الاجرامية تتناقض مع ما تروج له المليشيات عن رغبتها بإنهاء الحرب، منوها ان الاستعداد للسلام يتطلب التخلي عن العنف واحترام حياة الناس الذين تتاجر المليشيات بمعاناتهم.

من جانبه أكد المبعوث الامريكي على ضرورة ايقاف الهجمات من اجل التقدم نحو الحل السياسي وإنهاء الحرب ومعالجة تبعات الازمة الإنسانية في اليمن، وجدد التأكيد على موقف بلاده الثابت تجاه اليمن وحكومته الشرعية ودعمها لأمن واستقرار ووحدة اليمن، ولكل الجهود المبذولة والرامية لتحقيق الامن والاستقرار.

حضر اللقاء السفير الامريكي لدى اليمن كريستوفر هينزل.