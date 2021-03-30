اللجنة الوطنية للتحقيق تناقش مع محافظ الحديدة وضع حقوق الإنسان بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، مع محافظ الحديدة حسن طاهر للإطلاع على وضع حقوق الإنسان بالمحافظة واللقاء بقيادات الأجهزة الأمنية.



وأوضح نائب رئيس اللجنة حسين المشدلي، أن الفريق سيزور عدد من مراكز الاحتجاز، للاستماع إلى قضايا السجناء، بالإضافة إلى استكمال التحقيق في عدد من قضايا الانتهاكات بمديريات المحافظة.

من جانبه، اكد المحافظ أن السلطة المحلية ستقدم كافة التسهيلات للجنة لاستكمال أعمالها وزياراتها في مديريات المحافظة.

وفي السياق زار أعضاء اللجنة مركز شرطة مديرية الخوخة، والتقوا بإدارته، كما استمع إلى قضايا عدد من السجناء والمحتجزين، وشددوا على ضرورة البت في قضايا المحتجزين وتحويلها إلى النيابة العامة لاستكمال اجراءاتها القانونية.