رئيس الوزراء يعزي في وفاة قائد محور الغيضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة بوفاة قائد محور الغيضة قائد اللواء 123 مشاه اللواء الركن عبدالله منصور الوليدي، بعد حياة زاخرة بالعطاء والنضال في خدمة الوطن.



وعبر رئيس الوزراء في البرقية التي بعثها الى الكابتن طيار عباس عبدالله منصور الوليدي وإخوانه وأسرة وذوي الفقيد وكافة آل الوليدي ومنتسبي المؤسسة العسكرية، عن خالص العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل الذي فقد الوطن برحيله واحدا من قياداته العسكرية والوطنية الشجاعة والمخلصة.. منوها بمناقب الفقيد وشجاعته وإخلاصه وما قدمه خلال مشوار حياته العملي والنضالي من نموذج يحتذى به في الالتزام واداء الواجبات المناطة به بكفاءة واقتدار.

وأعرب رئيس الوزراء عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه ومنتسبي المؤسسة العسكرية في محور الغيضة.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.