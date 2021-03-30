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وزير التربية يفتتح مشاريع تعليمية في غيل باوزير والشحر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح وزير التربية والتعليم طارق العكبري، عدد من المشاريع التعليمية في مديريتي غيل باوزير والشحر، بمحافظة حضرموت، وتفقد سير العملية التعليمية في عدد من المدارس.

 

حيث افتتح مشروع إعادة تأهيل مجمع عمر بن عبد العزيز بمنطقة النقعة، والذي يتكون من ستة فصول دراسية مع ملحقاتها مع تأهيل المبنى القديم، إضافة إلى معمل للحاسوب ومختبر علمي، كما افتتح بثانوية المؤرخ سعيد عوض باوزير ثلاث قاعات خاصة بالأنشطة.

 

وفي مديرية الشحر افتتح مدرسة الجلاء الجديدة، وتتكون من تسعة صفوف دراسية مع ملحقاتها وقاعة للاجتماعات ومختبر علمي، كما افتتح أيضا معملي الحاسوب بمجمع المنصورة للبنات، وطارق بن زياد بمنطقة العيص.

 

وتفقد الوزير العكبري في مديرية غيل باوزير سير العمل في روضة وثانوية الريان بمدينة شحير، واطلع على سير العمل ومستوى الإنجاز فيها الذي بلغ 75%، كما تفقد سير العمل في عيادات الصحة المدرسية.

 

ونوه بحجم الانجازات التي تحققت في حضرموت تعطي أمل بأن مستقبل أفضل ينتظر أبنائنا الطلاب والقطاع التعليمي.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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