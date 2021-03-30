نائب الرئيس يعزي بوفاة قائد محور الغيضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم برقية عزاء ومواساة إلى عباس عبدالله منصور وإخوانه وكافة آل وليد، عزاهم فيها بوفاة والدهم اللواء الركن عبدالله منصور الوليدي قائد محور الغيضة قائد اللواء 123 مشاه، بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن.



وأشار نائب الرئيس في البرقية إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية، وكفاءته العسكرية وحنكته القيادية.

وقال نائب الرئيس: "إن الفقيد كان رجلاً شجاعاً وقائداً فذاً ومناضلاً جسوراً، مخلصاً للوطن وللواجب العسكري وحريصاً على المكتسبات الوطنية، وبرحيله يودع الوطن والقوات المسلحة واحداً من قياداتها المحنكة والوطنية".

وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه ومنتسبي المؤسسة العسكرية في محور الغيضة.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.