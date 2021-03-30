وزارة الدفاع ورئاسة الأركان تنعيان قائد محور الغيظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة اليوم قائد محور الغيضة قائد اللواء 123مشاه اللواء الركن عبدالله منصور الوليدي، الذي وافاه الأجل بعد حياة زاخرة بالنضال والعطاء في خدمة الوطن.



وبحسب الوزارة فقد كان الفقيد أحد القيادات العسكرية الصادقة والمخلصة، ومن الرجال الذين أفنوا حياتهم في سبيل الدفاع عن الثورة والجمهورية ومكتسباتهما العظيمة وكانت له مواقف وطنية شجاعة في مراحل مختلفة من مراحل تاريخ الوطن.

وقال البيان " لقد خسرت القوات المسلحة وخسر الوطن برحيله أحد الرجال الذين كان ساهموا في بناء وتطوير المؤسسة العسكرية، وكان مثالاً للقيادة والجندية في كل المهام والمناصب الذي تولاها خلال حياته، وعاش وفياً للشرف العسكري محافظاً على العهد الذي قطعه للوطن والشعب والقيادة".

وعبرت وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة عن صادق العزاء وعظيم المواساة لجميع منتسبي القوات المسلحة ولأسرة الفقيد وذويه ومحبيه.. سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.