رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة قائد محور الغيضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة بوفاة قائد محور الغيضة قائد اللواء 123مشاه اللواء الركن عبدالله منصور الوليدي، بعد حياة حافلة بالعطاء والانجاز في خدمة الوطن.



واشاد بن دغر في البرقية، التي بعثها الى الكابتن طيار عباس عبدالله منصور الوليدي واخوانه وأسرة وذوي الفقيد وكافة ال وليدي ومنتسبي المؤسسة العسكرية، الى مناقب الفقيد وادواره الوطنية والنضالية واسهاماته في مجال السلك العسكري، منوهاً بمواقفه البطولية المخصلة والشجاعة في الدفاع عن الجمهورية والوحدة ومكتسبات الثورة اليمنية.

وعبر عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم..سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.