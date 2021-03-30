مناقشة خطة العمل في مراكز العزل وإجراءات استلام الجرعة الأولى من لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الصحة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم، مع ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن الدكتور أدهم رشاد، إعداد خطة العمل المشترك للمرحلة المقبلة وتحديد الاولويات، وخطط العمل في مراكز العزل وتحديد احتياجاتها والإجراءات الفنية والإدارية لاستلام الجرعة الأولى من لقاح كوفيد ١٩.



كما تم بحث تدخلات المنظمة وامكانية اسهاماتها في إنجاح الحملة ووضع الخطط وفق المعايير والمواصفات والبروتوكولات المعدة والوضوح في تسجيل الاعداد والبيانات للكادر المستهدف بالتحصين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وشدد الوزير على ضرورة ترتيب اولويات التدخلات، خاصة في مجال دعم مراكز العزل، وسرعة رفدها بالأجهزة والمعدات اللازمة وادخالها الخدمة.

وطالب الوزير من المنظمة بسرعة الايفاء بالتزاماتها في توفير أجهزة التنفس الاصطناعي وأسرة العناية المركزة وأجهزة النبض والمراقبة، والعمل في إنشاء مصانع الأوكسجين المعتمدة، وتغطية الاحتياجات من الأوكسجين لمراكز العزل، موجها قطاع الطب العلاجي بسرعة تحديد الاحتياجات والتعاون مع المنظمة لتوفير هذه الاحتياجات لتخفيف الضغط على المرافق الصحية.