حملة جبايات حوثية تستهدف ملاك المطاعم في محافظة إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

الخليج 365 ـ إب

شنت مليشيا الحوثي حملة جبايات مالية استهدفت أصحاب المطاعم والبوفيات بمدينة القاعدة التابعة لمديرية "ذي السفال" بمحافظة إب، وسط اليمن.



وبحسب شهود عيان سيرت الميليشيا الحوثية، اليوم الثلاثاء، حملة من أطقم ومسلحين لإجبار ملاك المطاعم على دفع جبايات مالية تحت مسمى دفع "الواجبات الزكوية" الرمضانية، وذلك قبل نصف شهر من دخول شهر رمضان، حيث تفرض جبايات كبيرة وباهظة تحت مسمى دفع الزكاة.

ووفق الشهود، فإن مليشيا الحوثي اقتادت عدداً من ملاك المطاعم والبوفيهات بصورة مهينة إلى مكتب هيئة الزكاة بمدينة القاعدة وأجبرتهم على دفع مبالغ مالية تحت مسمى إيجار الأطقم الحوثية.

وأفاد الشهود أن الميليشيا ألزمت ملاك المطاعم بدفع مبالغ مالية كبيرة كـ"جبايات" وهددتهم بالسجن والعقوبات، وسط رفض لتلك الجبايات واستنكار شعبي لتصرفات المليشيا مع مالكي المطاعم والبوفيهات أثناء الاختطاف