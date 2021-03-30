مأرب.. استشهاد مدني وإصابة 5 بينهم طفل بصاروخ اطلقته مليشيا الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

استشهد مدني وأصيب خمسة آخرون اليوم في قصف بصاروخ بالستي اطلقته مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على مدينة مأرب المكتظة بالسكان ومخيمات النازحين.



وأوضح مصدر أمني وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن صاروخا بالستيا استهدف مدينة مأرب عند الساعة الـ 11 من صباح اليوم ما أدى إلى استشهاد مدني وإصابة خمسة آخرين بينهم طفل يبلغ من العمر 13 عاما.

فيما أوضح مصدر طبي أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى هيئة مأرب العام و أن أثنين منهم حالتهم خطرة.