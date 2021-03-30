شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الشرعية تهاجم مواقع مليشيا الحوثي في جبهة مقبنة غربي تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

هاجمت قوات الجيش الوطني اليوم الثلاثاء مواقع وثكنات لمليشيا الحوثي الارهابية في منطقة المطاحن والحظين بجبهة مقبنة، غربي تعز.



وأكد مصدر عسكري وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن مواجهات عنيفة منذ الصباح مقتل وأصيب فيها العديد من عناصر الميليشيا.

وأشار الى أن عناصر المليشيات تستخدم مختلف أنواع الاسلحة لايقاف تقدم الجيش الوطني في محيط منطقة المطاحن وتكبدت خسائر في الاليات والمعدات العسكرية.