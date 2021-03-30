شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد مدني وإصابة 4 آخرين بقصف صاروخي حوثي على مدينة مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

الخليج 365 ـ مأرب

استشهد مدني، وأصيب أربعة آخرون، اليوم الثلاثاء 30 مارس / آذار 2021م، جراء قصف صاروخي شنته مليشيات الحوثي على الأحياء السكنية بمدينة مأرب.



وذكرت مصادر محلية أن الصاروخ الحوثي سقط بأحد الأحياء السكنية بمأرب، وأسفر عن استشهاد مدني وإصابة 4 آخرين، بينهم طفل.

هذا وتواصل ميليشيا الحوثي قصف الأحياء السكنية ومخيمات النازحين بمأرب بالصواريخ والطائرات المسيرة، واتخاذ المدنيين دروع بشرية، عقب كل هزيمة تتكبدها في جبهات القتال