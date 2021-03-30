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عمان تؤكد استمرار العمل من أجل التوصل لاتفاق تسوية سياسية شاملة في اليمن

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اليمن العربي ـ عدن 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

الخليج 365 ـ عدن

قالت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، التي تقوم بدور وساطة في محادثات وقف إطلاق النار في اليمن، إنها تأمل في التوصل إلى اتفاق في ”القريب العاجل“، كنتيجة لاستمرار الجهود في الملف اليمني.

 

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، عبر ”تويتر“ اليوم: ”امتثالا للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، فإن السلطنة مستمرة في العمل عن كثب مع المملكة العربية الشقيقة، والمبعوثين الأممي والأمريكي الخاصين باليمن، والأطراف اليمنية المعنية“.

 

وبينت أن ذلك يأتي ”بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة القائمة في الجمهورية اليمنية الشقيقة“.

 

وأكد البيان العماني، أن ”السلطنة تأمل في أن تحقق هذه الاتصالات النتيجة المرجوة في القريب العاجل، وبما يعيد لليمن الشقيق أمنه واستقراره، ويحفظ أمن ومصالح دول المنطقة“

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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