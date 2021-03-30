اجتماع في المهرة يناقش وضع مؤسسة الكهرباء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع برئاسة وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات اليوم وضع واحتياجات فرع مؤسسة الكهرباء بمحافظة المهرة والصعوبات التي تواجه العاملين فيها.



كما تفقد محطة كهرباء الغيضة واطلع على أوضاعها واحتياجاتها.

واستمع الوزير من مدير التوليد بالمحطة المهندس عثمان الجعفري، إلى شرح حول طبيعة عمل محطات التوليد وأقسامها.

وأشار كلشات الى ان الوزارة وبالتنسيق مع السلطة المحلية اقرت إعداد دراسة متكاملة لإنشاء محطة توليد مركزية، بما يساهم في تحسين وتعزيز المنظومة الكهربائية في المحافظة.