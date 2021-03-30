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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021
الخليج 365 ـ خاص
نشرت السلطات الصحية مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي:
تسجيل (132) حالة إصابة جديدة:
(54) تعز
(46) حضرموت
(18) الضالع
(7) المهرة
(3) لحج
(2) مأرب
(2) شبوة
وذكرت اللجنة عبر حسابها على تويتر أنه وتم تسجيل (19) حالة وفاة في:
(8) تعز
(5) الضالع
(6) حضرموت
كما سجلت (10) حالة شفاء:
(7) حضرموت
(2) شبوة
(1) مأرب
وتم إجراء (3082) فحص اليوم.
ويصبح بذلك إجمالي الحالات المؤكدة (4247) منها (882) وفاة و(1667) تعافي