شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثية تقصف قرى سكنية في التحيتا بمحافظة الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

جددت مليشيات الحوثي، الثلاثاء 30 مارس /آذار 2021، قصف القرى السكنية في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة، في سياق خروقاتها للهدنة الأممية.



وبحسب مصادر عسكرية، فإن مليشيات الحوثي قامت باستهداف الأعيان المدنية ومنازل المواطنين ومزارعهم بالأسلحة المتوسطة الرشاشة، بصورة وحشية مسببة حالة من الخوف والهلع لدى المواطنين.

وكانت القوات المشتركة قد رصدت تحليق 5 طائرات حوثية في مناطق متفرقة من مديرية التحيتا، وذلك ضمن تصعيد المليشيات الحوثية لعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

وجرى رصد طائرات الاستطلاع الحوثية فوق مناطق متفرقة من مديرية التحيتا، في إطار خروقات المليشيات للهدنة الأممية