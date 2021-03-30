شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يكثف غاراته على مواقع وتجمعات المليشيا غرب مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

الخليج 365 ـ خاص

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 30/آذار/2021، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.



وقالت مصادر ميدانية إن المقاتلات الحربية استهدفت بأكثر من 15 غارة مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في مناطق متفرقة من مديرية صرواح غربي المحافظة.

وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المحافظة