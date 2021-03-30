التحالف العربي يدمر طائرتين مسيرتين أطلقتهما "الحوثي" نحو السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

نجح التحالف العربي بقيادة السعودية، الثلاثاء، في اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما مليشيا الحوثي نحو المملكة.



وبحسب بيان للتحالف فإنه تم اعتراض إحدى الطائرتين بالأجواء اليمنية والأخرى قبل محاولة استهداف المدنيين في جازان.

وقبل يومين، أعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب السعودية.

ودأبت مليشيات الحوثي على استهداف المدنيين ومنشآت الطاقة في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

هجمات الحوثي تأتي في وقت تمد فيه السعودية يد السلام عبر مبادرة أطلقتها الأسبوع الماضي، لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل يتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.

ودعت المبادرة السعودية لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن تحت مراقبة الأمم المتحدة، مؤكدة أنه سينفذ فورا عند موافقة الحوثيين على المبادرة.

والإثنين، قال دبلوماسيان مطلعان إن تحقيقا أجراه فريق من خبراء الأمم المتحدة خلص إلى أن الحوثيين في اليمن نفذوا هجوم مطار عدن، والذي أسفر عن مقتل 22 شخصا على الأقل.

وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية نفذت في 30 ديسمبر/ كانون الأول، هجوما بالصواريخ على مطار عدن لدى وصول أعضاء الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.