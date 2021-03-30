إصابة مزارع برصاص قناص حوثي غربي قعطبة في الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

الخليج 365 ـ الضالع

أصيب عامل مزرعة برصاص قناص تابع لمليشيا الحوثي الإرهابية غربي مدينة قعطبة، بمحافظة الضالع (جنوبي اليمن).



وأكدت مصادر محلية أن عامل مزرعة يدعى نسيم أحمد صغير (25 عاما)، أصيب برصاص قناص للمليشيا الحوثية الإرهابية أثناء تواجده بإحدى المزارع في منطقة مرخزة غربي قعطبة.

وبحسب مصدر طبي، تم نقل "نسيم" إلى أحد مشافي مدينة عدن نظرا لحالته الصحية الحرجة، مشيرا إلى انه أصيب بطلق نار في الوجه.

وصعّدت المليشيا الحوثية من عملياتها المسلحة بحق المدنيين العزّل اثناء تواجدهم في مزارعهم وامام منارلهم مخلفة العشرات من الضحايا معظمهم من النساء والاطفال