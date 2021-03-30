شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة امرأتين برصاص قناص حوثي غربي محافظة تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

الخليج 365 ـ تعز

أُصيبت امرأتان، الثلاثاء 30 مارس/آذار 2021، برصاص قناص مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران غربي مدينة تعز.

وقالت مصادر محلية، إن "امرأتين أصيبتا برصاص قناصة مليشيا الحوثي في منطقة مدارات غربي مدينة تعز".

وأوضحت، أن المرأتين تعرضتا للقنص أثناء ذهابهما لرعي المواشي.

يأتي ذلك بالتزامن مع وفاة الطفل سهيل سليم الشرعبي (13 عاماً) متأثراً بإصابته جراء تعرضه لرصاص قناص مليشيات الحوثي، أمس الأحد، أثناء تواجده أمام منزله، بحي وادي السلامي غربي المدينة