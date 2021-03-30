المليشيا تقصف منازل المواطنين في حيس جنوبي الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

تعرضت الأعيان المدنية في مركز مدينة حيس جنوب الحديدة للقصف الحوثي بقذائف المدفعية.



وذكرت مصادر محلية أن المليشيات الحوثية استهدفت الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في المدينة بعدد من قذائف مدفعية الهاون الثقيلة عيار 120 بصورة وحشية.

وتسبب القصف الحوثي بحالة من الخوف والهلع لدى المواطنين القاطنين في منازلهم خصوصا النساء والأطفال.

يذكر أن المليشيات الحوثية استهدفت القرى السكنية في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا في الساعات الماضية، في إطار خروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية