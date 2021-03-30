شكرا لبحثكم عن خبر إئتلاف الأمل ومؤسسة سناء يدشنان حملة توزيع التمورالرمضانيةل(٣٥٠٠)أسرة بمحافظتي عدن ولحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كتب / عبد السلام هائل

تصوير / زكي اليوسفي

بدعم من فاعل خير ،وتحت رعاية الدكتور / عمر با محسون دشن إئتلاف الأمل التنموية صباح اليوم بالعاصمة عدن حملة توزيع تمور رمضان ،تنفيذ مؤسسة السناء للتنمية والاعمال الانسانية .

وخلال فعالية التدشين اشادالشيخ / جمال بلفقيه مستشار وزارة الإدارة المحلية ومنسق اللجنة العلياء للإغاثة بجهود إئتلاف الأمل التنموية ومؤسسة السناء للتنمية والأعمال الإنسانية ،في تقديم المشاريع الخيرية والرمضانية لذوي الإحتياجات الخاصة ،داعيا كافة رجال الخير والأيادي البيضاء الى استغلال حلول ايام شهر رمضان المبارك لتقديم المزيد من البذل والعطاء والمساهمة في رفع معانات المحتاجين .

فيما اكد مدير عام الشؤون الاجتماعية بالعاصمة عدن/ أيوب أبو بكر ، حرص مكتب الشؤون الإجتماعية على دعم وتسهيل مهام كافة المنظمات الداعمة, وجهود رجال الخير في تقديم المساعدات للمحتاجين ،مشيدا بمشروع توزيع التمور الرمضانية الذي تنفذه مؤسسة السناء والذي سيشمل مديريات العاصمة عدن الثمان وكذلك بعض مديريات محافظة لحج .

وأوضحت رئيسة مؤسسة السناء للتنمية والأعمال الإنسانية / سناء المقبلي، أن الحملة تشمل توزيع (٣٥٠٠) كرتون تمر على (٣٥٠٠) أسرة من ذوي الإحتياجات في جميع مديريات العاصمة عدن وفي محافظة لحج .كمرحلة ثانية ،حيث سبقتها مرحلة اولى تمثلت بتوزيع (٧٠٠) كرتون كبير من التمر ل(١٤٠٠) أسرة في مديريات مدينة عدن ،وسيلحق ذلك تنفيذ المرحلة الثالثة التي ستهدف إلى توزيع سلل غذائية على الأسر المحتاجة،واضافت ان كل تلك المشاريغ الخيرية والإنسانية تأتي تحت شعار ( عدن في قلوبنا ) مؤكدة انه سيتم مراعاة الظروف الراهنة والمتعلقة بالالتزام بالاجراءات الإحترازية للوقاية من مرض كورونا، وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع مدراء عموم المديريات في توزيع التمور للاسر المحتاجة .

حضر عملية التدشين / عبدالله بن سفاع مدير عام التعليم الفني والمهني بعدن وآخرون .