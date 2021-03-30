الرئس هادي يبعث برقية عزاء بوفاة قائد محور الغيضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة بوفاة قائد محور الغيضة قائد اللواء 123مشاه اللواء الركن عبدالله منصور الوليدي.



واشار الرئيس في برقيته التي بعثها لأسرة الفقيد وكافة ال وليد ومنتسبي المؤسسة العسكرية الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية التي اجترحها طوال مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء.

وقال " لقد كان الفقيد قائدا عسكريا محنكا ومناضلا وطنيا مخلصًا في الذود عن الوطن ومصالحه ومكتسباته في مختلف المراحل والظروف".. معبراً عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم.. مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.