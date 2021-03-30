شكرا لبحثكم عن خبر مجلس الوزراء يتصدى لمحاولة البكري الالتفاف على قرار الحكومة .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشفت مذكرة رسمية صادرة من مكتب رئيس الوزراء بالعاصمة عدن، أن المدير التنفيذي لمصافي عدن، محمد عبدالله البكري، المغترب بالعاصمة الأردنية عمان، حاول الالتفاف على قرار وزير النفط رقم (5) لعام 2021م الذي يقضي بمنحه إجازة مفتوحة، وتكليف نائب الوزير د. سعيد الشماسي، للقيام بمهام مدير الشركة مؤقتا. حسب ما تم مناقشته في مجلس الوزراء.

ووفقا لمذكرة مكتب رئيس الوزراء المؤرخة في 27 مارس، التي تسربت إلى الإعلام، أمس الاثنين، وحصلت «الأيام» على نسخة منها، أقدم المدير التنفيذي للمصفاة، (محمد البكري) بعد 3 أيام من صدور الأمر بتكليف لجنة حكومية لتولي إدارة شؤون شركة المصافي، على توجيه رسالة إلى وزير النفط أبلغه فيها أن "رئيس الوزراء، وافق على نقل صلاحيات المدير التنفيذي للشركة إلى نائبه".

في السياق، أفاد مدير مكتب رئيس الوزراء، أنيس باحارثة، بأن ما جاء في رسالة البكري الموجهة إلى وزير النفط والمعادن بتاريخ 25 مارس2021م، ليس صحيحا، معتبرا ما احتوته تلك الرسالة "ادعاءات كاذبة".

وقال باحارثة في المذكرة التي وجهها إلى البكري: "تلقينا نسخة من رسالتكم برقم (ش. م. ع/ م. ت 50) وتاريخ 25 مارس2021م، الموجهة إلى وزير النفط، والمتضمنة ادعاء موافقة رئيس الوزراء على نقل الصلاحيات لنائبكم، وهذا لم يحدث وغير صحيح".

وأضاف باحارثة قائلا: "وعليه تقضي توجيهات رئيس الوزراء بتنفيذ أمر وزير النفط بمنحكم إجازة مفتوحة، وتكليف نائب وزير النفط للقيام بأعمال المدير العام التنفيذي لشركة مصافي عدن مؤقتا، وحسب ما تم مناقشته بمجلس الوزراء".