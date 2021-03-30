شكرا لبحثكم عن خبر ​متحدث الانتقالي: تواصلنا مع الشرعية حول تشكيل الحكومة الحالية فقط والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، علي الكثيري، أن وفد المجلس لم يلتق وفد الحكومة الشرعية في الرياض، ولم يكن هناك أي تواصل منذ تشكيل الحكومة.

وقال الكثيري في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، أمس الاثنين: "إن التواصل الموجود كان في إطار المناصب الوزارية المشكلة للحكومة، وإلى الآن نحن مستمرون من أجل تنفيذ ما تبقى من اتفاق الرياض، والأشقاء في المملكة يبذلون جهودا كبيرة من أجل استئناف المشاورات حول تنفيذ البنود العالقة من اتفاق الرياض".

ونفى متحدث المجلس الانتقالي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول مغادرة وزراء الشرعية في الحكومة الجديدة العاصمة المؤقتة عدن، قائلا: "بعض الوزراء غادروا لممارسة مهام عملهم خارج البلاد سواء في السعودية أو مصر وبعضهم في حضرموت وغيرها".

وأضاف: "هناك عدد من الوزراء ما زالوا بالعاصمة عدن، لكن ليست هناك اجتماعات نظرا لتواجد رئيس الحكومة معين عبد الملك في الرياض".

لكنه أوضح أن "هناك تواصل بين رئيس الحكومة والوزراء، ونحن ندعم الحكومة لتنفيذ مهامها وفق اتفاق الرياض من وقف تدهور العملة والخدمات والرواتب وغيرها من متطلبات الحياة اليومية".

وأوضح الكثيري أنه منذ تشكيل حكومة المناصفة لم نشهد أي تحسن في الخدمات والأمن والاستقرار، بل إن الأمور ساءت أكثر في بعض المناطق.