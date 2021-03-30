يوروبيان: إيران تستنسخ نفسها بالكامل في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قال مركز "يوروبيان آي" المختص بدراسة الجماعات الإرهابية إن دعم إيران لمليشيا الحوثيين، في اليمن، "ليس مجرد صخب جانبي ملائم حديثا لتطويق السعودية"، موضحا أن اليمن ساحة المعركة الرئيسية في تصدير إيران لثورة آية الله الخميني، المحرك لجميع السياسات الإيرانية منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية.



وقال المركز في تقرير حديث (يتكون من 31 صفحة) أعده أوفيد لوبيل، -وهو باحث ومحلل سياسي رفيع المستوى في مجلس الشؤون الأسترالية، ومتخصص بالدراسات الجيوستراتيجية لإيران وروسيا وتركيا في الشرق الأوسط- قال إن "الحوثيين بعيدون عن كونهم حركة محلية، فهم عنصر أساسي وعضوي للثورة الإسلامية الإيرانية وكانوا كذلك على الدوام".

ورأى التقرير أن اليمن "أهم جبهة قتال ضد محاولات إيران لتصدير ثورتها اليوم، خاصة بعدما فشلت الأخيرة في فرض نسخة طبق الأصل من نظامها الديني، في العراق ولبنان".

وقال إن إيران تمكنت للمرة الأولى منذ عام 1979، من استنساخ نفسها بالكامل دون التقيد بأي قيود ديمقراطية أو ديكتاتوريات قائمة كما هو الحال في لبنان وسوريا والعراق وأفغانستان وأماكن أخرى، مما يجعل الحوثيين أكثر تجارب إيران نجاحا في تصدير أيديولوجيتها حتى الآن.

وأوضح أن الحوثيين ليسوا زيديين، وإنما حركة إثنا عشرية جديدة انبثقت عن حركة النهضة الزيدية، التي نشأت منذ عام 1979، وتتصرف بالكامل تحت قيادة وسيطرة إيران.

وقال التقرير إنه "لطالما تم تصوير العلاقة بين الحوثيين في اليمن وإيران على أنها عرض جانبي إيراني حديث نسبيًا بدأ في عام 2009 ردا على تدخل السعودية العلني ضد الحوثيين في حروبهم مع الحكومة اليمنية".

وأكد أن هناك علاقة أيديولوجية عميقة بين إيران والحوثيين تعود إلى عام 1979، إذ أن طهران قامت بتدريس عائلة الحوثي وشركائها بعناية، واستخدامها لتدبير الانقسام الأيديولوجي في حركة إحياء الزيديين.

وبحسب المركز، فإن عرّاب الحركة الحوثية بدر الدين الحوثي، كان عضوا في وفد قادة الشيعة اليمنيين الذي ذهب إلى إيران في عام 1979، ثم استمر في العودة والدراسة هناك طوال الثمانينيات، وكون علاقته بالحرس الثوري الإيراني.