شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ حضرموت يطلع على الأوضاع الخدمية في مديرية ثمود والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

الخليج 365 - المكـلا

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بالمكلا، مدير عام مديرية ثمود نائف ناصر المنهالي، لمناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بالجوانب الخدمية في المديرية.



واستمع محافظ حضرموت، من مدير عام ثمود إلى الأوضاع الخدمية في المديرية وأبرزها قطاعي الكهرباء والمياه والأمن والصحة والطرقات، متعرفاً على أبرز احتياجات المديرية من المشاريع الخدمية.

وأكد المحافظ البحسني أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تولي المديريات الصحراوية اهتماما كبيرا، من خلال اعتماد أهم المشاريع الخدمية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المديرية، وشدد المحافظ على أهمية تظافر الجهود وتحسين الخدمات للمواطنين والحفاظ على الأمن في المديرية وعموم المديريات الصحراوية.