الحكومة تدين استمرار المليشيات الحوثية استهداف مخيمات النازحين في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

عبرت الحكومة اليمنية عن ادانتها بأشد العبارات استهداف المليشيات الحوثية الممنهج والمتكرر لمخيمات النازحين بمحافظة مأرب والذي تزايدت وتيرته على الرغم من الجهود الدولية التي تبذل للوصول إلى وقف لإطلاق النار والتخفيف من المعاناة الإنسانية في اليمن.



وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان " ان الحكومة اليمنية تحذر من أن استهداف المليشيات الحوثية لمخيمات النازحين والتي كان آخرها قيام المليشيات بقصف ثلاث مخيمات للنازحين شمال مأرب بأكثر من 37 قذيفة مدفعية وصاروخية متسببة بسقوط عشرات من الضحايا أغلبهم من النساء والأطفال كما أدى إلى تهجير 576 أسرة، يفاقم من الوضع الإنساني ويؤدي إلى موجات نزوح جديدة تفاقم من معاناة المدنيين وتتعارض مع كافة الجهود المبذولة للتخفيف من حجم المعاناة الإنسانية في اليمن".

واضاف البيان " ان الحكومة اليمنية تستنكر استمرار المليشيات الحوثية في عدوانها العسكري الذي يقوض جهود تحقيق السلام في اليمن، وتدعو المجتمع الدولي إلى إدانة انتهاكات هذه المليشيات وممارسة كافة وسائل الضغط لوقف عدوانها وانتهاكاتها بحق المدنيين والنازحين".