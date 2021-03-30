شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن تعبر عن تهانيها لجمهورية مصر في نجاح عملية تعويم سفينة الحاويات الجانحة في قناة السويس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

عبرت الجمهورية اليمنية، عن تهانيها لجمهورية مصر العربية الشقيقة في نجاح عملية تعويم سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" التي جنحت في قناة السويس نتيجة حالة استثنائية.



واشادت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان، بمدى حكمة القيادة المصرية ممثلة بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في التعامل مع هذا الحادث وحرصه الكبير على ضمان سلاسة المرور في القناة..مشيرة الى القدرات والكفاءات والخبرات الكبيرة التي يتحلى بها الشعب المصري.

وثمنت الوزارة، حجم الجهود المبذولة التي أسفرت عن عودة هذا الشريان الملاحي الهام الى وضعة الطبيعي.