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اليمن تعبر عن تهانيها لجمهورية مصر في نجاح عملية تعويم سفينة الحاويات الجانحة في قناة السويس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

عبرت الجمهورية اليمنية، عن تهانيها لجمهورية مصر العربية الشقيقة في نجاح عملية تعويم سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" التي جنحت في قناة السويس نتيجة حالة استثنائية.

 

واشادت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان، بمدى حكمة القيادة المصرية ممثلة بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في التعامل مع هذا الحادث وحرصه الكبير على ضمان سلاسة المرور في القناة..مشيرة الى القدرات والكفاءات والخبرات الكبيرة التي يتحلى بها الشعب المصري.

 

وثمنت الوزارة، حجم الجهود المبذولة التي أسفرت عن عودة هذا الشريان الملاحي الهام الى وضعة الطبيعي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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