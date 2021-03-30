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أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في العاصمة صنعاء اليوم

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في العاصمة صنعاء اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

الخليج 365 ـ خاص

ينشر "الخليج 365" أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في العاصمة صنعاء، اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

 

 

 

الطماطم = 200 ريال

 

البطاط = 400 ريال

 

البصل = 400 ريال

 

الكوسة = 500 ريال

 

الليمون = 1500 ريال

 

البرتقال = 400 ريال

 

اليوسفي = 800 ريال

 

المنجو بركاني = 1000 ريال

 

المنجو تيمور = 1500 ريال

 

التفاح محلي = 1000 ريال

 

التفاح خارجي = 1500 ريال

 

اللحم الغنمي = 6000 ريال

 

اللحم البقري = 4000 ريال

 

سمك الديرك = 8000 ريال

 

سمك الجحش = 3500 ريال

 

سمك التونة = 4000 ريال

 

سمك الغويزي = 4000 ريال

 

سمك القد = 4500 ريال

 

سمك السخلة = 5000 ريال

 

سمك الباغة = 1000 ريال

 

البيض = 2000 ريال للطبق

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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