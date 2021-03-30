شكرا لبحثكم عن خبر تجدد المواجهات العسكرية في محيط مطار الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تجددت الأشتباكات بين القوات المشتركة والمليشيات الحوثية، الإثنين 29 مارس، في قطاع المطار داخل مدينة الحديدة جراء خروقات المليشيات. وخاضت القوات المشتركة معارك عنيفة ضد مجاميع عناصر المليشيات الحوثية التي حاولت إختراق الخطوط الأمامية مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة. وتكبدت المليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح كما لقي عددا من عناصر المليشيات مصرعهم وجرح آخرون على إثر الاشتباكات. وتواصل المليشيات الحوثية تصعيدها المستمر للهدنة الأممية ومحاولاتها البائسة لأختراق خطوط التماس ولكن يقضة وبسالة القوات المشتركة لها بالمرصاد.

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