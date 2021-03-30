شكرا لبحثكم عن خبر وثيقة- فضيحة اممية غير مسبوقة.. فريق الخبراء يطالب بعدم استهدافه في الاعلام اليمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تتواصل تداعيات الفضيحة الاممبة غير المسبوقة في اليمن، عقب اقرار فريق الخبراء الاممي بتقديم تقرير خاطئ حول اليمن. واحاط وزير الخارجية اليمني احمد بن مبارك رئيس الحكومة باعتراف فريق الخبراء الاممي بخطأ ما تضمنه تقريره للعام 2020 في جانبه المالي من اتهامات للبنك المركزي بالفساد وغسيل الاموال. وتشير الرسالة إلى تأكيد منسقة الفريق تغيير الخبير المالي وطلبها عدم استهدافه في الإعلام اليمني.

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