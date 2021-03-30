الحوثي"عبد الملك" يقضي بإعدام 9 من شباب الثورة في ميدان الصماد(أسماء)

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يزيد بن سلمان - شبوة - قررت مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة إعدام 9 من شباب الثورة معتقلين لديها منذ 2011 . وبحسب المصادر فقد حكم قاض حوثي يدعى عبدالملك شرف الدين بإعدامهم رميا بالرصاص في ميدان حورة الذي أطلقت عليه المليشيا ميدان صالح الصماد. كما قرر القاضي الحوثي شرف الدين سجن 9 آخرين عشر سنوات، وتغريمهم و180 مليون ريال يمني. وقال القاضي الحوثي إن المتهمين من شباب الثورة حاولوا قلب نظام الحكم في 2011 ونشر الفتنة في البلد. ونشر ناشطون ومصدر محلي في حجة أسماء المحكومين بالإعدام وهم 1. محمد فيصل المراني 2. حميد عبدالله مبخوت هراش 3. زياد حسين عبدالله حرمل 4. محمد هراش 5. صادق علي حسين الخياطي 6. سفيان صالح الخياطي 7. هيثم ناجي الشيبري 8. وليد محمود الشيبري "متوفي" 9ـ نبيل احمد مقبل الحزيف

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