شكرا لبحثكم عن خبر رسميا .. فريق الخبراء الأممي يحمل الحوثيين مسؤولية الهجوم الصاروخي على مطار عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال دبلوماسيان مطلعان لرويترز, يوم الاثنين إن تحقيقا أجراه فريق من خبراء الأمم المتحدة خلص إلى أن الحوثيين في اليمن نفذوا هجوما في 30 ديسمبر كانون الأول على مطار عدن أسفر عن مقتل 22 على الأقل لدى وصول أعضاء الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. وقال الدبلوماسيان إن الخبراء قدموا تقريرهم إلى لجنة الأمم المتحدة التي تشرف على العقوبات المتعلقة باليمن خلال مشاورات خلف الأبواب المغلقة يوم الجمعة، لكن روسيا منعت نشره على نطاق أوسع. وطلب الدبلوماسيان عدم نشر اسميهما نظرا لحساسية الأمر. ونفى الحوثيون المتحالفون مع إيران مسؤوليتهم عن الهجوم عندما حدث. ولم يوضح الدبلوماسيان سبب منع روسيا نشر النتائج. ولم ترد البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة على طلب التعقيب. ويأتي التقرير في وقت حساس بالنسبة للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إذ تضغط إدارته والأمم المتحدة على الحوثيين لقبول مبادرة للسلام تتضمن وقف إطلاق النار. وأيدت السعودية والحكومة اليمنية المبادرة لكن الحوثيين يقولون إنها لا تقدم جديدا.

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