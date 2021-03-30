شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو.. ضبط متسولة عربية ثرية تمتلك سيارة فاخرة ذات دفع رباعي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

صدر حكم بسجن المتسولة الثرية في المغرب، بعد ضبطها بالكاميرات وهي تتسول ثم تتجه بنهاية اليوم إلى سيارتها الفاخرة ذات الدفع الرباعي.

وقررت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير جنوب المغرب، سجن مغربية ظهرت في فيديو تم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تمتهن التسول، قبل أن تُغير ملابسها وتمتطي سيارة فاخرة رباعية الدفع بنهاية اليوم.

وحكمت المحكمة على المرأة الأربعينية بستة أشهر نافذة، إذ أسقطت عنها المحكمة تهمة النصب، واكتفت بمؤاخذتها بتهمة امتهان التسول.

وظهرت تلك السيدة في فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، وهي ترتدي لباسا أسود رثاً يُخفي جميع ملامحها.

وتبين أن المرأة التي تُقيم بمدينة أكادير وسط البلاد، ليست كما تدعي أمام المارة، فلباس الفقر الذي ترتديه في الشوارع، ما هو إلا "زي العمل اليومي" الذي تخلعه مُباشرة عند وصولها إلى سيارتها الفاخرة، وتستبدله بآخر من بيوت الأزياء الراقية.

الشريط المُتداول، يُظهر السيدة وهي تستقل سيارة رُباعية الدفع، حرصت على ركنها بعيداً عن المكان الذي تتسول فيه، لتجنب افتضاح أمرها.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه المتسولة الغنية، من مواليد عام 1979، في مدينة سلا، وترعرعت بالرباط، وهي أم لـ3 أبناء، وتقطن في حي “تيوغزا” بجماعة أورير شمال مدينة أكادير، حيث درست حتى المرحلة الثانوية.

والمرأة هي مُهاجرة مغربية سابقة، كانت تعيش في إيطاليا، قبل أن يتوفى زوجها فتضطر للعودة إلى المغرب وممارسة التجارة، لكنها تُعلل لجوئها إلى التسول بهذه الطريقة إلى ما تسببت فيه الأزمة الاقتصادية بسبب تداعيات جائحة كورونا.